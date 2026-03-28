Sanità Campania uscita dal piano di rientro | le reazioni della politica

La Regione Campania ha ufficialmente lasciato il Piano di Rientro Sanitario, confermando la fine dell'accordo con il governo nazionale. La notizia ha suscitato diverse reazioni tra i rappresentanti politici locali e nazionali, che hanno espresso le proprie opinioni sulla decisione. La comunicazione è stata diffusa dalle autorità regionali, che hanno dato l'annuncio attraverso canali ufficiali.

Fratelli d'Italia elogia la collaborazione istituzionale, il Partito Democratico rivendica il risanamento dei conti regionali e chiede risorse adeguate Tanti i commenti da parte del mondo politico dopo l'ufficialità dell'uscita della Regione Campania dal Piano di Rientro Sanitario. Il Senatore Antonio Iannone, Commissario Regionale di Fratelli d’Italia, riconosce il risultato nel dialogo tra gli enti: “Il cambio di passo e la collaborazione istituzionale sortiscono i loro effetti”. Il parlamentare elogia i vertici di Governo e Regione: “Va dato atto al cambio di passo del Governatore Fico ed al lavoro costante del Ministro Schillaci che hanno portato all’uscita della Campania dal Piano di Rientro Sanitario”. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Sanità, Campania uscita dal piano di rientro: le reazioni della politica Articoli correlati Campania fuori dal piano di rientro, le reazioni del mondo della politicaTempo di lettura: 7 minuti “L’uscita della Campania dal piano di rientro sanitario rappresenta una notizia importante e attesa da anni, che segna un... Sanità, la Campania esce dal piano di rientro dopo 19 anni: ok del ministero della SaluteLa Campania è uscita dal disavanzo nel settore sanità dopo il deficit iniziato nel 2007. Una raccolta di contenuti su Sanità Campania uscita dal piano di... Temi più discussi: Sanità, la regione Campania (finalmente) fuori dal piano di rientro; Il Ministero della Salute ha accolto la richiesta di uscita dal piano di rientro della Regione Campania; Sanità Campania, Cangiano (FdI): Ottima notizia l’uscita dal piano di rientro, risultato del governo; Campania fuori dal piano di rientro sanitario, De Luca contesta il Governo. Sanità: Zabatta (AVS), 'usciti dal piano di rientro, ora più investimenti'Una notizia importante per la Campania: il Ministero della Salute ha accolto la richiesta di uscita dal Piano di rientro della nostra Regione. (ANSA) ... ansa.it Sanità, Campania fuori dal piano di rientro, Casillo: ‘Frutto di un lungo lavoro. Ora ripartire’Il Ministero della Salute ha accolto la richiesta di uscita dal piano di rientro della Regione Campania. Nel corso del tavolo di verifica con il Mef, sono stati esaminati i risultati raggiunti in mer ... lostrillone.tv Struttura per sanità e protezione civile nel territorio comunale. Alla cerimonia autorità regionali, Ast Ascoli, volontariato e amministratori locali - facebook.com facebook Sanità, @VincenzoDeLuca: «Campania esce da #piano di rientro Ministero si è adeguato al Tar» x.com