A San Giuliano Terme si avvicinano i termini per la conclusione della seconda fase del progetto 'San Giuliano rinasce: un patto per il commercio locale'. La iniziativa prevede l’utilizzo di fondi sfitti in comodato d’uso gratuito e riguarda l’area centrale del capoluogo, che comprende via XX Settembre, via Niccolini, Largo Shelley, vicolo Corto, l’area del Parterre e il tratto adiacente. I tempi per aderire scadono il 31 marzo.

L'avviso pubblico è rivolto a commercianti, imprenditori, associazioni culturali, laboratori artistici e a chi voglia testare la propria idea imprenditoriale Ultimi giorni per la fase 2 di 'San Giuliano rinasce: un patto per il commercio locale', il progetto di rigenerazione commerciale che interessa l'asse centrale del capoluogo termale (da via XX Settembre a via Niccolini, passando per Largo Shelley, vicolo Corto, l'area del Parterre e il tratto della via dell'Abetone che corre parallela al Fosso dei Mulini). "L'obiettivo - spiega l'assessore comunale alle Attività produttive Angela Pisano - è ridare vita almeno ad alcuni dei fondi sfitti che si trovano lungo tale asse". 🔗 Leggi su Pisatoday.it

© Pisatoday.it - San Giuliano Terme, fondi sfitti in comodato d'uso gratuito: c'è tempo fino al 31 marzo

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