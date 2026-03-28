San Casciano bruciati rifiuti e plastica in tre cantieri

A San Casciano Val di Pesa, tre incendi dolosi hanno coinvolto rifiuti e plastica in diversi cantieri edili. Gli episodi sono avvenuti nel corso dell’ultimo fine settimana e sono stati segnalati alle forze dell’ordine. Nessuna persona è rimasta ferita e le indagini sono in corso per identificare i responsabili.

San Casciano Val di Pesa (Firenze), 28 marzo 2026 – Tre incendi dolosi di rifiuti in altrettanti cantieri edili. È quanto hanno scoperto i carabinieri forestali a San Casciano Val di Pesa. Denunciate alla procura di Firenze più persone responsabili dei fuochi per smaltire materiali tossici, anche plastica, vicino a corsi d’acqua, vigneti e oliveti del Chianti classico, orti e abitazioni. Gli incendi di materiali edili, insoliti in questo territorio, hanno riguardato tre cantieri in luoghi diversi del Comune. Un primo caso è stato individuato in via di Pergolato, dove i militari hanno notato una densa colonna di fumo proveniente da un'area recintata, scoprendo che era adibita a deposito incontrollato di rifiuti, di fatto una discarica. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - San Casciano, bruciati rifiuti e plastica in tre cantieri Articoli correlati Bruciano rifiuti: tre casi in pochi giorni a San Casciano Val di PesaSAN CASCIANO VAL DI PESA – Una serie ravvicinata di interventi del Nucleo Carabinieri forestale di San Casciano Val di Pesa ha portato alla scoperta... San Casciano Val di Pesa: bruciano abusivamente rifiuti. Tre denunce dei carabinieri forestaliIl primo caso è stato individuato in via di Pergolato, dove i militari hanno notato una densa colonna di fumo proveniente da un’area recintata, che i... Una raccolta di contenuti su San Casciano Temi più discussi: San Casciano, tre episodi di rifiuti bruciati illecitamente: responsabili individuati; Rifiuti bruciati illegalmente: tre interventi dei Carabinieri forestali; A San Casciano in Val di Pesa tre episodi di combustione illecita di rifiuti. Sorpresi a bruciare rifiuti, tre casi in pochi giorni a San CascianoUna serie ravvicinata di interventi del Nucleo Carabinieri forestale di San Casciano Val di Pesa ha portato alla scoperta di tre episodi di smaltimento illecito di rifiuti tramite abbruciamento, tutti ... 055firenze.it San Casciano Val di Pesa: bruciano abusivamente rifiuti. Tre denunce dei carabinieri forestaliUna serie ravvicinata di interventi del Nucleo Carabinieri forestale di San Casciano Val di Pesa ha portato alla scoperta di tre episodi di smaltimento illecito di rifiuti, tutti avvenuti nel territor ... firenzepost.it Premio Letterario Chianti: oggi al Teatro Niccolini di San Casciano primo incontro con autori finalisti. Dalle 18 sarà Patrizia Carrano a presentare ai lettori della giuria composta da oltre 200 persone il suo libro in concorso: "Il cuore infranto della quercia". - facebook.com facebook