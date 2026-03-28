Samardzic Atalanta futuro in bilico? Tra le voci per l’estate e il piano della Dea

Il futuro di Lazar Samardzic, trequartista serbo classe 2002 in forza all’Atalanta, potrebbe essere oggetto di decisioni durante la prossima sessione di mercato estiva. Le voci di mercato indicano possibili cambiamenti riguardo alla sua permanenza nel club bergamasco, che ha in programma di valutare le strategie più opportune per il suo ruolo. La società sta considerando diverse opzioni in vista della prossima finestra di trasferimenti.

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