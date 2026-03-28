Salvini e Tajani a cena da Meloni | il punto della situazione dopo il ko al referendum e il rilancio dell’azione di governo

Da quotidiano.net 28 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata del 28 marzo 2026 si è svolto un incontro tra il presidente del Consiglio e due esponenti di rilievo dell’esecutivo, dopo un Consiglio dei ministri. I partecipanti si sono confrontati a cena, discutendo della situazione politica e delle recenti decisioni prese in seguito al risultato negativo di un referendum. L’appuntamento si è svolto dopo le riunioni ufficiali di giornata.

Roma, 28 marzo 2026 - Summit tra  Giorgia Meloni, Antonio Tajani e Matteo Salvini. Già a margine del Cdm di ieri si sarebbero fermati a parlare, per poi darsi appuntamento in serata per una cena. Fonti parlamentari del centrodestra fanno sapere che la leader di Fratelli Italia abbia voluto fare una chiacchierata con i suoi alleati a Palazzo Chigi in occasione della riunione di governo che ha varato il cosiddetto decreto fiscale. Poi, a quanto apprende l'Adnkronos, la presidente del Consiglio si sarebbe incontrata con i vicepremier a cena, lontano da occhi indiscreti, probabilmente nella sua abitazione all'Eur, per fare il punto della situazione dopo la sconfitta dei 'sì' al referendum sulla riforma della giustizia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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