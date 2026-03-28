Salto con gli sci | all’Austria la ventosa gara a squadre di Planica Beffa Norvegia

Durante la competizione a squadre di salto con gli sci tenutasi a Planica, in Slovenia, l'Austria ha conquistato la vittoria all'ultimo salto, mentre la Norvegia non è riuscita a mantenere la posizione. La gara si è svolta sul trampolino di volo, con condizioni di vento particolarmente avverse che hanno influenzato le performance delle squadre.

Proprio all’ultimo salto di gara, è l’Austria che si aggiudica la competizione a squadre sul trampolino di volo di Planica, in Slovenia. Il quartetto austriaco, composto da Daniel Tschofenig, Markus Mueller, Stefan Kraft e Stephan Embacher, porta a casa la competizione con il punteggio totale di 1439.5. Anche oggi tanto vento, anche se fortunatamente con il sole, a disturbare la gara con diverse interruzioni a causa delle condizioni variabili lungo tutta l’area del trampolino, come sempre attorniato da decine di migliaia di spettatori (ufficialmente 30.000, praticamente di più). Decisiva l’ottava e ultima rotazione, nella quale la Norvegia,... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Salto con gli sci: all’Austria la ventosa gara a squadre di Planica. Beffa Norvegia Articoli correlati Salto con gli sci: oro Austria nella gara a squadre maschile dei Mondiali juniorL’Austria ha vinto la gara a squadre maschile dei Mondiali junior di salto con gli sci in corso di svolgimento a Lillehammer, Norvegia. Salto con gli sci, la Slovenia beffa il Giappone a Willingen in una pazza gara a squadre misteLe forti raffiche di vento hanno condizionato pesantemente lo svolgimento della prova a squadre miste che ha aperto il programma del weekend sul...