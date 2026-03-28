Un individuo ha riferito di essere stato sottoposto a controlli dalla polizia dopo una segnalazione proveniente da uno Stato estero. Secondo la testimonianza, gli agenti gli hanno rivolto diverse domande in merito al suo arrivo nel paese. La vicenda è stata commentata come molto grave dall’interessato, senza ulteriori dettagli sulla natura delle domande o sulle circostanze specifiche del controllo.

Gli agenti di polizia “mi hanno rivolto tutta una serie di domande, che riguardavano il mio arrivo a Roma, quando sarei arrivata, come sarei arrivata. ma anche domande che riguardavano la manifestazione: se avevo intenzione di recarmi in manifestazione, se addirittura avevo oggetti pericolosi per la manifestazione”. Lo ha detto l’europarlamentare di Alleanza verdi sinistra, Ilaria Salis, a margine del corteo organizzato dalla rete di associazioni italiane che aderiscono al movimento globale No kings, a Roma. “Il controllo si e’ protratto per circa un’ora e poi si è concluso, ma non mi hanno rilasciato alcun verbale”, ha aggiunto Salis, che ha raccontato: “Intorno alle 7:30 sono stata svegliata dalla Polizia nella stanza dove mi trovavo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Salis: "Controllata dalla polizia su segnalazione di uno Stato estero, è gravissimo"

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