salento bomba contro una villetta nella notte

Nella prima mattinata di oggi, alle 5:30, un ordigno artigianale è stato fatto esplodere in via Monte Sinai, a Torre San Giovanni, marina di Ugento. L'esplosione ha danneggiato una villetta situata in quella strada, causando danni alla struttura e alla zona circostante. Non ci sono al momento segnalazioni di feriti o altre conseguenze legate all'episodio.

Paura all’alba a Torre San Giovanni, marina di Ugento. Intorno alle 5:30 di questa mattina, un ordigno artigianale è stato fatto esplodere in via Monte Sinai, all’interno di un terreno adiacente a una villetta privata. Il dispositivo, confezionato con circa 500 grammi di polvere pirica, ha generato una forte deflagrazione che ha causato danni al marciapiede e al portone d’ingresso dell’edificio. Al momento dell'esplosione, nell'abitazione si trovavano il proprietario, un imbianchino di 41 anni, e la sua compagna. Entrambi sono rimasti illesi e hanno immediatamente richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi e l'avvio delle indagini. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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