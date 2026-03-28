Sabato 28 Marzo Live Rai Sport | sci ciclismo e mondiali di pattinaggio in diretta

Sabato 28 marzo, Rai Sport trasmetterà in diretta diverse discipline sportive, tra cui sci, ciclismo e mondiali di pattinaggio. La programmazione prevede diverse ore dedicate alle competizioni, offrendo agli spettatori la possibilità di seguire gli eventi in tempo reale. La giornata si svolgerà con dirette e aggiornamenti su più fronti, creando un quadro completo delle principali manifestazioni sportive in corso.

In vista del weekend, Sabato 28 Marzo 2026, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti. Lo sport resta un pilastro della Rai, con una copertura che va dalle dirette alla narrazione approfondita degli eventi. Al centro c’è la Nazionale di calcio, seguita su Rai 1 da Alberto Rimedio, Lele Adani, Alessandro Antinelli e Andrea Stramaccioni, con la supervisione di Marco Lollobrigida. La Rai punta alla qualificazione ai Mondiali 2026 dopo le mancate partecipazioni del 2018 e 2022. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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Tutto quello che riguarda Marzo Live Rai

Discussioni sull' argomento Come seguire in diretta il Rally Il Ciocco e Valle del Serchio, primo round del CIAR Sparco; MATCHBALL PANTERE AL PALAVERDE DOMANI IN GARA3 DI SEMIFINALE (h 20.30, Rai Sport e DAZN) – BIGLIETTI DISPONIBILI; Weekend a Roma: 15 eventi da non perdere sabato 28 e domenica 29 marzo; Mondiali pattinaggio artistico 2026 oggi: orari 28 marzo, tv, streaming, italiani in gara.

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