Nel quattordicesimo turno del massimo campionato italiano di rugby di Serie A Élite, le squadre di vertice hanno ottenuto vittorie significative. Le gare si sono concluse con risultati netti, evidenziando la corsa verso i playoff che si fa sempre più intensa. Le partite di questa giornata hanno mostrato un livello di gioco alto, con alcune squadre che si distinguono per i punteggi conseguiti.

Nel quattordicesimo turno del massimo campionato italiano di rugby arrivano segnali forti dalle squadre di vertice, protagoniste di vittorie larghe e senza appello. Alla Rugby Arena di Vicenza le Fiamme Oro impongono la propria superiorità superando 51-11 i Rangers, al termine di una gara controllata già nel primo tempo e definitivamente chiusa nella ripresa grazie alla precisione dalla piazzola di Canna e a una produzione offensiva continua. Non meno netta l’affermazione del Petrarca, che al Memo Geremia travolge i Lyons 63-21: i padovani indirizzano il match con un primo tempo devastante chiuso sul 42-7, confermandosi squadra solida e cinica. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Rugby, Serie A Élite: la corsa playoff è sempre più frenetica

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