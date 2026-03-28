Rufus il setter che voleva volare salvato dai Vigili del fuoco di Como

Ieri pomeriggio a Como, in via Binda, un setter è stato soccorso dai Vigili del fuoco dopo aver tentato di volare. L’intervento si è concluso con successo, senza feriti o danni. La scena ha attirato l’attenzione dei passanti, che hanno assistito alla operazione di salvataggio. Nessuna altra persona o animale è rimasto coinvolto nell’accaduto.

Un nuovo tentativo di raggiro informatico sta circolando massicciamente nelle caselle di posta elettronica dei. Monopattini elettrici: dal 16 maggio obbligo del “targhino”. Come richiederlo e i costi Dopo mesi di attesa, la riforma del Codice della Strada diventa operativa. Con la pubblicazione. Casa e lavoro? In provincia di Varese: mutuo al 2,99% per chi si trasferisce Trovare lavoro e mettere radici. È questo, in sintesi, l’obiettivo di “Vieni a Vivere a. E’ finita l’era dei voli low cost a causa della guerra in Medio Oriente? Non. Ieri pomeriggio, in via Binda a Como, è andata in scena una storia che mescola. A Milano, per una rapina su un bus notturno, tre giovani sono stati condotti agli. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Rufus, il setter che voleva volare, salvato dai Vigili del fuoco di Como Articoli correlati Inseguiva un uccellino ma resta bloccato su una recinzione: Rufus salvato dai vigili del fuocoUna corsa improvvisa, lo scatto d’istinto, poi il silenzio e la difficoltà a tornare indietro. Cane finisce in un fosso di 3 metri: salvato dai Vigili del fuocoCapena, 8 gennaio 2025 – Alle ore 09:00 circa, la Squadra 5A di Vigili del fuoco deò distaccamento di Montelibretti, è intervenuta presso il Comune... Tutto quello che riguarda Rufus il setter che voleva volare... Rufus, il setter che voleva volare, salvato dai Vigili del fuoco di ComoIeri pomeriggio, in via Binda a Como, è andata in scena una storia che mescola un pizzico di commedia a un lieto fine assicurato. Il protagonista ... ilnotiziario.net Si arrampica per inseguire un uccellino e resta bloccato, Rufus salvato dai vigili del fuocoI vigili del fuoco di Como sono intervenuti in città in via Binda per recuperare un cane che si era arrampicato su una grossa siepe a ridosso della recinzione di casa per inseguire un volatile. Il ... espansionetv.it