Rubano il portafoglio ad una dipendente della Primaziale | fermati e denunciati

Nel pomeriggio del 26 marzo, i carabinieri della Stazione di Migliarino Pisano hanno denunciato due cittadini stranieri, un uomo di 52 anni e una donna di 40 anni. I due sono sospettati di aver rubato il portafoglio a una dipendente dell'Opera della Primaziale Pisana. L'intervento dei militari ha portato al fermo e alla denuncia dei responsabili.

Denunciati nel pomeriggio dello scorso 26 marzo dai carabinieri della Stazione di Migliarino Pisano due cittadinistranieri, un uomo di 52 anni e una donna di 40 anni, ritenuti responsabili di un furto con destrezza commesso in concorso ai danni di una dipendente dell'Opera della Primaziale Pisana.L’intervento è scattato in piazza dei Miracoli, dove i militari erano impegnati in un servizio di vigilanza.A richiedere l'aiuto dell'Arma è stata una dipendente della Primaziale la quale si era subito accorta che qualcuno era riuscito a sottrarle il portafoglio sfilandolo direttamente dallo zaino.Così, grazie a rapidi accertamenti, i carabinieri sono riusciti ad individuare e a fermare poco dopo gli autori del furto. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Rubano il portafoglio ad una dipendente della Primaziale: fermati e denunciati Articoli correlati Rubano grondaie di rame ma vengono fermati dalla polizia prima di caricarle sul furgone: denunciati due cittadini stranieriIl personale del commissariato di Orvieto ha denunciato in stato di libertà due cittadini stranieri, un uomo e una donna, entrambi residenti a Roma,... Altri aggiornamenti su Rubano il portafoglio ad una dipendente... Temi più discussi: Rubano il portafoglio ad una dipendente della Primaziale: fermati e denunciati; Rubano il portafoglio a una cliente nel centro commerciale: arrestate due donne; Rubano il portafogli a un anziano invalido: tre arrestati; Rubano un portafoglio in un centro commerciale, arrestate due donne. Rubano il portafogli a un anziano invalido: tre arrestiIl furto è stato messo a segno all’interno di un esercizio commerciale Rubano il portafogli a un anziano invalido: tre arresti ... laprovinciadibiella.it Rubano portafogli a persona invalida: arrestatiOperazione lampo della Polizia che ha scoperto gli autori del colpo. Rubano portafogli a persona invalida: arrestati ... laprovinciadibiella.it "Mastella e il deputato Rubano scelgano data, orario e moderatore. Noi ci saremo. E se non dovessero partecipare per timore del confronto, mandino almeno il figlio Pellegrino e Fernando Errico. Non servono altri portavoce: serve verità. Ma soprattutto serve ri - facebook.com facebook Ravenna, rubano all’Esp e aggrediscono la vigilanza: un uomo e una donna ai domiciliari x.com