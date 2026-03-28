Una donna di 46 anni è stata arrestata dai carabinieri di Aci Sant’Antonio e Acireale dopo aver compiuto alcuni furti ad Aci Castello. Durante l’intervento, è stato trovato che aveva appena preso oggetti dall’hotel, e in una stanza aveva dimenticato le chiavi dell’auto. L’arresto è stato eseguito in seguito a un’attività congiunta delle forze dell’ordine.

La donna avrebbe agito insieme a due complici in un albergo di Aci Castello, non riuscendo ad allontanarsi perchè rimasta fuori dalla vettura usata per commettere il furto ai danni di un turista I carabinieri della stazione di Aci Sant’Antonio, in sinergia con la centrale operativa di Acireale, hanno arrestato una 46enne catanese che aveva appena messo a segno un furti ad Aci Castello. Durante un servizio di controllo in orario serale, i militari dell’Arma sono stati chiamati ad intervenire presso un hotel castellese dove il responsabile della struttura aveva segnalato un furto ai danni di uno degli ospiti. Non appena arrivati in zona, gli operatori hanno notato due uomini, di origini straniere, che si sono dileguati subito dopo aver visto l’auto di servizio. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

© Cataniatoday.it - Ruba oggetti in un hotel, ma dimentica le chiavi dell'auto in una stanza: arrestata ladra catanese

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