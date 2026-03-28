rovigo i corpi di una donna e di un bimbo di un anno rinvenuti in un laghetto artificiale

A Castelguglielmo, un laghetto artificiale è stato teatro del ritrovamento di due corpi senza vita, una donna e un bambino di circa un anno. Sul luogo sono intervenuti i sommozzatori e le forze dell’ordine, che hanno avviato le operazioni di recupero e le indagini per chiarire le circostanze del decesso. Nessuna informazione è stata ancora diffusa sulle cause o sui motivi del fatto.

I cadaveri di una donna e di un bambino di circa un anno sono stati visti galleggiare da un passante in un laghetto artificiale a Castelguglielmo, in provincia di Rovigo, nel primo pomeriggio di sabato 28 marzo. I corpi sono stati già recuperati dai vigili del fuoco mentre nella zona è arrivato anche un elicottero con a bordo il personale del nucleo sommozzatori di Bologna per effettuare ulteriori ricerche nello specchio d'acqua. Al momento restano aperte tutte le ipotesi, dall'incidente al gesto estremo. Nella zona stanno lavorando le forze dell'ordine che sono intervenute per cercare di chiarire cosa abbia portato al doppio decesso. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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