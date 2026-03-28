Rottamazione delle cartelle Federconsumatori | Coinvolti tantissimi cittadini il Comune che aspetta?

Da quando è stata avviata ufficialmente la procedura di rottamazione delle cartelle, numerosi cittadini di Palermo hanno contattato lo sportello di Federconsumatori per chiedere aggiornamenti sul coinvolgimento del Comune di Palermo e sulla possibilità di partecipare alla rottamazione quinquies. Molti utenti sono in attesa di sapere quando potranno presentare le proprie istanze e ricevere chiarimenti sul procedimento amministrativo.

L’associazione dei consumatori chiede all’Amministrazione di completare la procedura che consentirà la definizione agevolata quinquies delle pratiche senza interessi né sanzioni La definizione agevolata consente di versare il solo importo del debito residuo dovuto a titolo di capitale, spese e diritti di notifica. Non si dovranno, dunque, corrispondere gli interessi e le sanzioni inclusi nei carichi e gli interessi di mora. Ora, con l’attesa decisione del Comune, sarà possibile sanare mancati versamenti di Imu, Tari, Tasi, le multe prese dai vigili urbani e tanto altro. “Presa la decisione - dichiara Lillo Vizzini, presidente onorario di Federconsumatori - l’Amministrazione dovrebbe comunicare all’Agenzia delle Entrate la propria adesione, in modo che quest’ultima possa inserire i tributi locali tra le cartelle da poter rottamare”. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Rottamazione delle cartelle, Federconsumatori: "Coinvolti tantissimi cittadini, il Comune che aspetta? Articoli correlati Tributi non pagati, il Comune apre alla rottamazione delle cartelleAtto di indirizzo del sindaco Miccichè per avviare l’iter: possibile regolarizzare i debiti con più facilità e rafforzare le casse comunali Il Comune... Rottamazione cartelle esattoriali 2026, Federconsumatori Parma offre uno sportello dedicatoUna notizia importante per i contribuenti riguarda la rottamazione delle cartelle esattoriali 2026, una misura che permette di estinguere i debiti... Una raccolta di contenuti su Rottamazione delle cartelle... Rottamazione cartelle esattoriali guida pratica alle mosse da fare subitoRottamazione quinquies, ultimi giorni per la sanatoria delle cartelle La nuova rottamazione quinquies delle cartelle esattoriali consente ai contribue ... assodigitale.it Rottamazione quinquies: invio domanda entro il 30 aprile 2026Ultimi 30 giorni per la Rottamazione-quinquies. Invia la domanda entro il 30 aprile 2026 per abbattere sanzioni e interessi sulle cartelle ... quotidianodiragusa.it