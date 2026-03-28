Roma peruviano in ospedale per un malore | aveva mezzo kg di cocaina nello stomaco

Un uomo di origini peruviane è stato ricoverato in ospedale dopo aver accusato un malore. I medici hanno eseguito un intervento chirurgico per rimuovere 46 ovuli termosaldati dallo stomaco. Durante l'operazione sono stati trovati e estratti circa mezzo chilo di cocaina nascosta all’interno del suo organismo. La polizia sta indagando sulla provenienza della sostanza.

Si è presentato al pronto soccorso dell’ospedale Sandro Pertini accusando forti dolori. Una volta davanti ai medici, un 27enne di nazionalità peruviana ha ammesso la verità: aveva ingerito decine di ovuli di droga. È scattata così l’operazione d’urgenza che ha portato all’arresto del giovane per detenzione ai fini di spaccio. I medici, compresa la gravità della situazione e il rischio di un’overdose fatale dovuta alla possibile rottura dei panetti, hanno sottoposto il 27enne a un intervento chirurgico immediato. Durante l’operazione sono stati estratti dallo stomaco 46 ovuli termosaldati. Le analisi condotte successivamente hanno confermato che il contenuto era cocaina purissima, per un peso complessivo di circa 395 grammi. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Roma, peruviano in ospedale per un malore: aveva mezzo kg di cocaina nello stomaco Articoli correlati 30enne smascherata dalla radiografia ad Arezzo, aveva nello stomaco cocaina ed eroina: arrestataEseguito un arresto dai Carabinieri della Compagnia di Cortona, che hanno fermato una donna straniera residente in provincia di Pescara per... Leggi anche: Aveva ingerito 84 ovuli di coca, donna arrestata a Fiumicino: nello stomaco un chilo di droga Aggiornamenti e notizie su Roma peruviano in ospedale per un... Temi più discussi: Lite nel sangue a piazza Re di Roma: 22enne accoltellato alla schiena, caccia agli aggressori; Roma Tiburtino, rissa fra latinos negli ex uffici Atac occupati: un uomo accoltellato alla nuca e piantonato in ospedale; Parli troppo forte. Accoltella il coinquilino in strada a Ostia e l'amico tenta di nascondere l'arma. Roma – Ingerisce quasi mezzo chilo di ovuli di cocaina e finisce in ospedale: arrestato 27enneROMA - Prosegue l’attività di contrasto al narcotraffico nella Capitale da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, coordinati dalla Procura de ... etrurianews.it Roma, va in ospedale per un malore: aveva nello stomaco quasi mezzo chilo di cocainaL'immediato intervento chirurgico, reso necessario per salvare la vita a un uomo, ha permesso di recuperare 46 ovuli termosaldati ... romatoday.it Ilaria Salis, blitz della polizia nella stanza d'albergo a Roma. Questa mattina, l’eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra (AVS) ha denunciato un controllo delle forze dell'ordine avvenuto nella sua camera d'hotel nella Capitale, a ridosso dell'inizio del corteo N - facebook.com facebook No Kings, oggi il corteo a Roma. Debuttano le regole di Piantedosi: perquisizioni in tutta Italia x.com