Durante la partita con la nazionale brasiliana, il difensore ha subito una lesione alla coscia destra. L'infortunio si è verificato durante il match e richiederà probabilmente un periodo di recupero. La direzione medica sta valutando le modalità di intervento e il tempo di recupero stimato. La squadra sarà aggiornata sui prossimi passi da seguire.

Non arrivano belle notizie dal Brasile, dove ieri Wesley ha lasciato il raduno della sua nazionale a causa di una lesione muscolare nella parte posteriore della coscia destra. Il terzino della Roma ha accusato il problema durante l’amichevole persa per 2-1 con la Francia e non prenderà quindi parte al secondo test dei verdeoro, quello in programma contro la Croazia. Stesso esito anche per Rapinha, con la federazione brasiliana che ieri ha rilasciato il seguente comunicato: "Il Ct Carlo Ancelotti ha ufficializzato l’indisponibilità di Raphinha e Wesley. Entrambi hanno avvertito dolore alla parte posteriore della coscia destra durante la partita con la Francia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Roma, ansia per Wesley: lesione alla coscia destra in nazionale

Articoli correlati

Roma, shock Wesley: lesione muscolare in Nazionale e Inter a rischioEmergenza totale sulla fascia destra per la Roma: Wesley alza bandiera bianca e abbandona il ritiro del Brasile.

Leggi anche: Roma, nuovo stop per Dovbyk: lesione alla coscia

Aggiornamenti e notizie su Roma ansia per Wesley lesione alla...

Temi più discussi: Infortunio Wesley, si ferma con Brasile. Come sta e quante partite salta con Roma; Brasile e Roma in ansia: infortunio muscolare per Wesley a Boston; Ansia Wesley: infortunio col Brasile. Oggi nuovi esami; Wesley a rischio per Inter-Roma: ha lasciato il ritiro del Brasile per infortunio.

Ansia Wesley: si fa male con il Brasile, oggi nuovi esami a RomaIl numero 43 giallorosso, chiamato da Ancelotti per l'amichevole contro la Francia, è stato costretto a lasciare anzitempo la sfida. siamolaroma.it

Infortunio Wesley: ansia dopo il comunicato del BrasileNon c’è davvero pace per la Roma sul fronte infortuni. La prima stagione di Gian Piero Gasperini si sta rivelando davvero maledetta sotto questo punto di vista e l’ultima doccia gelata arrivata dal ... asromalive.it

No Kings, oggi il corteo a Roma. Debuttano le regole di Piantedosi: perquisizioni in tutta Italia x.com

Ciclone Harry, stop da Roma alla legge della Regione Siciliana sugli interventi urgenti: "Pronta già deroga" https://qds.it/ciclone-harry-consiglio-ministri-legge-aiuti-regione-siciliana/ - facebook.com facebook