Roberta Bruzzone e le accuse di stalking | Hanno già firmato la richiesta di archiviazione Ho vissuto una settimana di fango mediatico

Nella giornata di mercoledì, il legale della donna ha comunicato che il magistrato incaricato del fascicolo, trasferito da Cagliari, ha già firmato la richiesta di archiviazione. La donna ha dichiarato di aver vissuto una settimana sotto i riflettori a causa di accuse di stalking. La richiesta di archiviazione è stata già firmata, secondo quanto riferito dall’avvocato.

«Nella giornata di mercoledì il mio avvocato ha avuto notizia formale che il magistrato che si sta occupando di questo fascicolo, che l’ha avuto in carico ereditandolo da Cagliari, in realtà ha già firmato la richiesta di archiviazione». Queste le parole della criminologa Roberta Bruzzone, intervistata da “Quarto Grado”, su Rete 4. Bruzzone risultava indagata per stalking ai danni della pedagogista Elisabetta Sionis, accuse che la criminologa ha rigettato pubblicamente negli ultimi giorni, anche sui social. La criminologa: «Settimana di fango mediatico». Secondo quanto denunciato Bruzzone e ad altre tre persone avrebbero perseguitato Sionis con chat, fotomontaggi e post sui social. 🔗 Leggi su Open.online

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