Il centro sanitario di San Giorgio rischia di chiudere, lasciando i pazienti costretti a percorrere lunghe distanze per le cure. Il Movimento 5 Stelle ha criticato la regione per la gestione dell’emergenza, definendola una vergogna e un ostacolo al diritto alla salute. La situazione mette in evidenza le difficoltà del sistema sanitario locale e le conseguenze per chi necessita di assistenza.

Roschetti, rappresentante Gt del movimento, denuncia l'inerzia del governo Occhiuto: "Mentre la sanità calabrese annaspa, si pensa a nominare due sottosegretari che costeranno 14.470 euro al mese ciascuno" "In Calabria il diritto alla salute continua a infrangersi contro la burocrazia e la cattiva gestione". È quanto dichiarato da Giovanna Milena Roschetti rappresentante Gt Movimento 5 Stelle Reggio Calabria commentando la notizia del rischio chiusura del centro dialisi San Giorgio a Pellaro denunciato dalla Fintred Calabria (Federazione italiana nefropatici trapiantati di rene e donatori). In una nota, l'esponente del Movimento 5 stelle, dice: "Da anni è noto che a Reggio Calabria mancano posti di dialisi, eppure né l’Asp né la Regione hanno mosso un passo concreto per affrontare il problema. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

© Reggiotoday.it - Rischio chiusura centro San Giorgio, M5s: "Pazienti costretti a viaggi estenuanti, vergogna per la Regione"

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