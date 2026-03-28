Rifiuti nel torrente Boldoro | individuato e denunciato artigiano edile veronese

Nei primi giorni di marzo, nella zona di Maglio Giavenale a Schio, sono stati trovati rifiuti abbandonati nel torrente Boldoro. Un artigiano edile di Verona è stato individuato e denunciato per aver smaltito illegalmente materiali nel corso di questa operazione. La polizia ha avviato le indagini per accertare le responsabilità dell’accaduto.

Determinanti le segnalazioni dei cittadini e le immagini delle telecamere. Nei guai un 33enne titolare d’impresa: scaricati nel corso d’acqua due metri cubi di rifiuti Nei primi giorni di marzo la località Maglio Giavenale, a Schio, è stata teatro di un grave episodio di abbandono illecito di rifiuti. Circa due metri cubi di materiale — tra mobili, elettrodomestici e altri scarti — sono stati scaricati direttamente nel letto del torrente Boldoro. A far scattare le indagini sono state le segnalazioni di alcuni cittadini, che hanno assistito alla scena notando due uomini intenti a riversare i rifiuti nel corso d’acqua prima di allontanarsi. Immediato l’intervento della polizia locale di Schio. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Rifiuti nel torrente Boldoro: individuato e denunciato artigiano edile veronese Articoli correlati Abbandono di rifiuti nel parco di San Rossore: denunciato imprenditore edilePisa, 23 gennaio 2026 – Ha abbandonato rifiuti speciali all’interno del parco regionale di San Rossore. Gestione illecita di rifiuti speciali: denunciato un artigianoTempo di lettura: < 1 minutoNell’ambito di mirati controlli finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati ambientali, i Carabinieri del Nucleo...