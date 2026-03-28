Resident Evil Requiem si aggiorna | la nuova patch introduce la modalità foto ed altre novità

Da game-experience.it 28 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo aggiornamento per Resident Evil Requiem è stato rilasciato da Capcom, introducendo diverse novità tra cui la modalità foto. La patch, che segue il lancio del gioco, apporta modifiche e miglioramenti senza alterare drasticamente il gameplay. L’aggiornamento si concentra sull’aggiunta di funzionalità e aggiornamenti tecnici per arricchire l’esperienza dei giocatori.

Resident Evil Requiem continua a evolversi dopo il lancio grazie a un nuovo aggiornamento pubblicato da Capcom. La software house giapponese ha distribuito la patch 1.200, un update che introduce una delle funzionalità più richieste dalla community: la modalità foto. Oltre a questa novità, l’aggiornamento include numerose correzioni tecniche e miglioramenti al gameplay. L’obiettivo è rendere l’esperienza complessiva più rifinita e stabile su tutte le piattaforme. Il supporto post-lancio, inoltre, non si fermerà qui: nei prossimi mesi sono già previsti ulteriori contenuti. L’aggiornamento rappresenta uno dei primi interventi contenutistici pubblicati dopo il lancio del gioco. 🔗 Leggi su Game-experience.it

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