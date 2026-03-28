La sesta generazione di Renault Clio si presenta con un design aggiornato e interni rivisti, offrendo più tecnologia e una qualità costruttiva migliorata. La vettura è stata sottoposta a test su strada e ha ottenuto una media di circa 21 kml, secondo le rilevazioni ufficiali. Le prove hanno verificato le prestazioni del motore e l’efficienza nei consumi, confermando alcune caratteristiche chiave del modello.

A qualche mese dal lancio siamo risaliti a bordo della nuova Renault Clio, giunta alla sua sesta generazione. Utilitaria che da sempre si rivolge al popolo contando su un buon rapporto qualitàprezzo e praticità, con l’attuale serie fa un deciso passo in avanti in termini di design, finiture e interfaccia digitale. Non che la quinta serie fosse da meno rispetto alla quarta, certo è che Renault in questi anni ha lavorato e sta lavorando bene per rendere i propri prodotti qualitativamente di categoria superiore. Occhio ai prezzi: si parte da 18.900 euro per la 1.2 TCe da 114 Cv ma ne servono 22.850 per avere la E-Tech con tecnologia full hybrid. Si deve infine staccare un assegno da 27. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Renault Clio, la prova dell’utilitaria completa da 21 km/l reali

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