Referendum | Galletti lancia nuovo progetto per Cremona

A pochi giorni dalla chiusura delle urne per il referendum, il segretario cittadino del Partito Democratico a Cremona ha annunciato la proposta di un nuovo progetto per la città. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata sui dettagli dell’iniziativa, mentre l’annuncio è stato comunicato tramite un comunicato ufficiale. La proposta arriva in un momento di attiva discussione pubblica sulla questione referendaria.

A quasi una settimana dalla chiusura delle urne per il referendum, Roberto Galletti, segretario cittadino del Partito Democratico a Cremona, ha lanciato un appello per la costruzione di un nuovo progetto. L’esponente dem interpreta il risultato del voto come uno stop definitivo a una riforma costituzionale imposta senza confronto e come un segnale chiaro contro il metodo del governo Meloni. La riflessione si concentra sulla necessità di superare i personalismi per offrire ai cittadini una visione basata su lavoro, diritti e pace. Il contesto territoriale è fondamentale: l’analisi parte da Cremona, dove la candidatura di Daniela Santanchè è stata vista come un esempio di figure calate dall’alto, estranee alla storia locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Referendum: Galletti lancia nuovo progetto per Cremona Articoli correlati VisitMalta Italia lancia ‘Explore The Unexplored’, nuovo progetto multimedia(Adnkronos) – Malta, Gozo e Comino si raccontano attraverso una prospettiva più intima. Un ospedale veterinario. FI lancia il nuovo progetto di servizio pubblicoForza Italia lancia l’idea di un ospedale veterinario pubblico da costruire agli ex Macelli. Una raccolta di contenuti su Referendum Galletti lancia nuovo... Referendum, Galletti: Ora serve un progetto progressista e socialeA quasi una settimana dalla chiusura delle urne, il segretario cittadino del Pd, Roberto Galletti, riflette sul risultato del ... cremonaoggi.it Referendum autonomie, Galletti: Oggi è già possibile ottenere autonomia senza bisogno del referendumOggi è già possibile ottenere autonomia senza bisogno del referendum. Così il ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti in visita al Villaggio degli agricoltori della Coldiretti, presso il ... affaritaliani.it