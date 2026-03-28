Referendum | Durigon esclude crisi e elezioni anticipate

Il sottosegretario ha dichiarato a Messina che non sono previste crisi di governo né elezioni anticipate a seguito del risultato del referendum sulla giustizia. Ha spiegato che l’attuale esecutivo continuerà a lavorare senza interruzioni. La sua presa di posizione arriva in risposta alle voci che avevano ipotizzato possibili sviluppi politici in relazione all’esito referendario.

Il sottosegretario Claudio Durigon ha chiarito stasera a Messina che non ci sarà alcuna crisi di governo né elezioni anticipate dopo il recente referendum sulla giustizia. Durante una manifestazione a favore del Ponte sullo Stretto, il funzionario ha ribadito la volontà politica di superare gli ostacoli burocratici per realizzare l’opera infrastrutturale entro i primi mesi possibili. La posizione assunta dal rappresentante governativo è netta: il risultato elettorale sul tema della riforma giudiziaria va accettato come volontà popolare, ma questo esito non intacca la stabilità dell’esecutivo. La priorità rimane lo sviluppo economico e logistico della regione attraverso opere strategiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Referendum: Durigon esclude crisi e elezioni anticipate Articoli correlati Dimissioni a Messina: Pd accusa, crisi di leadership e possibili elezioni anticipate a maggio.Le dimissioni del sindaco di Messina, Federico Basile, hanno scatenato un’aspra reazione da parte del Partito Democratico, che accusa apertamente la... Crisi nel centrosinistra a Cosenza: il sindaco Caruso contro il Pd, rischio elezioni anticipateIl centrosinistra italiano sta attraversando una fase di profonda turbolenza territoriale che rischia di compromettere la tenuta del cosiddetto campo...