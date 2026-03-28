Real Zaragoza-Racing Santander domenica 29 marzo 2026 ore 18 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Occasione per Los Blanquillos

Da infobetting.com 28 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 29 marzo 2026 alle 18:30 si affrontano Real Zaragoza e Racing Santander. La partita vede le formazioni ufficiali, con quote e pronostici disponibili. Il Racing Santander, dopo la sconfitta per 0-4 in casa contro l’Albacete, occupa ancora la posizione di testa in classifica, mentre il Real Zaragoza cerca punti importanti in questa sfida.

Nonostante lo 0-4 casalingo contro l’Albacete, il Racing Santander ha mantenuto la testa della classifica di Segunda Division ma per i Verdiblancos inizia ora un periodo cruciale perché le convocazioni per le varie nazionali gli hanno portato via ben cinque giocatori che si vanno a sommare agli infortunati. Peio Canales (Spagna U21) e Gustavo Puerta. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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© Infobetting.com - Real Zaragoza-Racing Santander (domenica 29 marzo 2026 ore 18:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Occasione per “Los Blanquillos”

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