Durante una visita presso l'azienda Oxford Photovoltaics, Re Carlo ha vissuto un momento imbarazzante a causa di una gaffe. Nonostante fosse in un evento ufficiale, ha reagito in modo spontaneo a un episodio imprevisto, attirando l'attenzione dei presenti. La scena si è svolta davanti a testimoni, senza altre conseguenze immediate. La visita si è poi proseguita con il sovrano che ha continuato l'evento senza ulteriori intoppi.

Piccola gaffe per Re Carlo, durante una visita alla Oxford Photovoltaics. Nonostante il periodo non sia dei migliori, dopo l’arresto del fratello Andrea e tutto ciò che ne è scaturito, tra cui le difficoltà matrimoniali delle nipoti Beatrice ed Eugenia, il Sovrano mantiene la sua agenda fitta di impegni e torna regolarmente in pubblico. Così, in occasione della visita che si è tenuta il 27 marzo, il Re è scoppiato a ridere dopo un momento imbarazzante. Re Carlo, la visita con gaffe imbarazzante: la reazione. Più volte Re Carlo ha dimostrato di essere un uomo di “spirito”. Tra gli impegni più frequenti nella sua agenda, così come in quella dei componenti attivi della Famiglia Reale (i Working Royal), ci sono le visite presso le aziende sul territorio, come è accaduto con la Oxford Photovoltaics. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Re Carlo, il momento imbarazzante durante una visita: così reagisce alla gaffe

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