Due minorenni sono stati arrestati dalla Squadra Mobile di Bologna con un'ordinanza di custodia cautelare in comunità. I ragazzi, un quindicenne di origini ucraine e un sedicenne italiano, sono accusati di aver rapinato un coetaneo minacciandolo con un machete. L’episodio si è verificato recentemente nella città emiliana.

Prima le botte, poi la minaccia con la lama puntata alla gola. Un quindicenne e un sedicenne finiscono in comunità La Squadra Mobile della questura di Bologna ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare di collocamento in comunità nei confronti di due minori, un quindicenne di origini ucraine e un sedicenne italiano, accusati di aver rapinato un coetaneo minacciandolo con un machete. Il provvedimento, emesso dal gip presso il tribunale per i minorenni su richiesta della Procura della Repubblica, ed eseguito lo scorso 26 marzo, giunge al termine di un'indagine lampo condotta dagli investigatori per identificare i responsabili di un'aggressione avvenuta nel quartiere Navile. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

© Bolognatoday.it - Rapinano un coetaneo col machete, arrestati due minorenni

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