Rai1 trionfa | 3,4 milioni contro il crollo del Grande

Il 27 marzo 2026, la serata televisiva ha visto Rai1 ottenere 3,4 milioni di spettatori, mentre Canale5 ha registrato un calo significativo di pubblico. La differenza tra i due canali ha evidenziato la superiorità di Rai1 in quell’occasione, con un pubblico più consistente rispetto al calo di Canale5. La serata si è conclusa con questa netta distinzione tra le performance delle due emittenti.

La serata televisiva del 27 marzo 2026 ha registrato un netto divario tra le performance di Canale5 e Rai1. La finale di The Voice Generations su Rai1 ha conquistato il 24% di share con 3.417.000 telespettatori, mentre la quarta puntata di Grande Fratello Vip su Canale5 si è fermata al 14,7% con 1.706.000 spettatori. L’orario di inizio delle trasmissioni e la natura dei contenuti hanno determinato risultati opposti. L’evento principale della settimana vede la vittoria di Jessica e Gilda, vincitrici della seconda edizione del programma musicale. Al contrario, il reality show di Canale5 ha mostrato segni di affaticamento degli ascolti rispetto alle puntate precedenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rai1 trionfa: 3,4 milioni contro il crollo del Grande Articoli correlati Grande avvio, poi il crollo: l'Atalanta cade in casa contro l'Athletic BilbaoNiente da fare per l'Atalanta, che cade a sorpresa alla New Balance Arena di Bergamo contro l'Athletic Club nel penultimo appuntamento della fase a... The Voice Kids vola e batte C’è Posta per Te: Rai1 trionfa al sabato seraLa Rai celebra il grande successo di The Voice Kids, che conquista il sabato sera e supera per la prima volta C’è Posta per Te negli ascolti. Tutto quello che riguarda Rai1 trionfa Discussioni sull' argomento Ascolti tv 24 marzo, 'Le Libere Donne' su Rai1 vince il prime time; Ascolti tv, 22 marzo: Imma Tataranni su Rai1 vince il prime time con il 25,3% di share; Ascolti tv 22 marzo, chi ha vinto la sfida tra 'Imma Tataranni' e 'Chi vuol essere milionario?'; Ascolti tv: 'Imma Tataranni' di Rai1 vince la serata con il 25,3% di share. Imma Tataranni trionfa nel prime time del 22 marzo su Rai1, superando il 25% di share e la concorrenza. La fiction si conferma un appuntamento imperdibile per il pubblico italiano, ha catturato l'attenzione di 4.099.000 telespettatori. Come mai tanto successo - facebook.com facebook