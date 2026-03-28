Quell’esultanza anticipata che scatena l’ira bosniaca

Un episodio ha suscitato polemiche dopo una partita, quando alcuni tifosi italiani hanno esultato in modo ritenuto provocatorio subito dopo aver vinto ai rigori. La reazione di un rappresentante bosniaco ha evidenziato come questa esultanza sia stata interpretata come una mancanza di rispetto e segno di arroganza. La discussione si è accesa sui social e tra gli addetti ai lavori, alimentando tensioni tra le due nazioni.

«Guardate che mancanza di rispetto e quanta arroganza da parte dell'Italia. Stavano festeggiando dopo che abbiamo vinto ai rigori. Ne terremo conto a Zenica». Messaggio chiaro e avviso di garanzia per gli azzurri in vista della trasferta in Bosnia-Erzegovina, la reazione arriva da Sarajevo ed è a commento dell'esultanza mostrata da Dimarco, Esposito, Vicario, Meret e Tonali, riuniti, nel dopo partita di Bergamo, e sorpresi, come tifosi bambini, dinanzi al televisore nel momento del rigore decisivo realizzato dal diciottenne Alajbegovic per la Bosnia sul Galles. La regia ha ripreso anche una precedente reazione di Tonali «per poco non segnava.» dopo un'occasione sprecata dal bosniaco Demirovic. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Quell’esultanza anticipata che scatena l’ira bosniaca Articoli correlati Bosnia-Italia: quell’esultanza che ora può “armare” ZenicaZenica, 28 marzo 2026 – Le immagini hanno fatto il giro di social e media internazionali in poche ore: alcuni azzurri, tra cui Federico Dimarco,... Quell’angelo col volto di Giorgia, una devozione anticipata che forse è rivelatriceDoveva essere un omaggio alla nota passione collezionistica della premier per gli angioletti, ma si è trasformato in qualcosa di più. Tutti gli aggiornamenti su Quell'esultanza anticipata che scatena... Vergogna Bastoni, quell’esultanza non se la meritava nessunoE lo scudetto non lo conquisterà certo grazie all’espulsione di Kalulu. Ma una delle notti più decisive della sua stagione è macchiata da un gesto profondamente antisportivo che toglie il gusto alla ... tuttosport.com Noslin e quell’esultanza polemica in Bologna-Lazio: Parlate, parlate…Tutto quello che era mancato a Torino: il passaggio preciso di Dele-Bashiru, la stoccata in porta di Noslin. TJ s'è rifatto dell'errore commesso nei minuti finali contro la Juventus, il suo sbaglio ... corrieredellosport.it