Quei pifferai dell' Italia fuori dall' Occidente

Dopo il recente referendum, si registrano tensioni all’interno del centrodestra, con effetti visibili anche nel dibattito pubblico. La questione riguarda le posizioni politiche e le dinamiche tra i diversi attori del panorama nazionale, che influenzano l’orientamento delle forze politiche e le loro relazioni con l’Europa e l’Occidente. Questi sviluppi sono oggetto di discussione nei media e tra gli analisti politici.

Che cosa sta succedendo? Non quello di cui si parla nei talk show. Lo scossone post referendum nel centrodestra non è il cuore della riflessione strategica. Dimissioni, cambi di guida nei gruppi, sono un fenomeno di superficie, sotto l’onda c’è altro. Ieri il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha detto che la Germania potrebbe «dover mantenere in funzione più a lungo le centrali a carbone esistenti». Merz è un politico di scuola realista, sa che la Germania deve «rivedere completamente la politica energetica». Non possiamo fare a meno della santissima trinità degli idrocarburi (petrolio, gas e carbone) di fronte alla sfida dell’aquila americana, del dragone cinese, dell’orso russo e dei falchi delle monarchie del Golfo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Quei pifferai dell'Italia fuori dall'Occidente Articoli correlati Leggi anche: Fuori dal Coro, Giordano sconvolto dall'imam: "Qualcuno lo porti fuori dall'Italia" La ricetta della Lega: "Difendere i valori dell'Occidente dall'Islam"I valori dell'Occidente da difendere, il pericolo dell'Islam estremo che vuole sottometterci, i dossieraggi e la partita per l'autonomia.