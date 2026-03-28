A sei turni dalla conclusione del campionato, quattro squadre si trovano ancora in corsa per ottenere la promozione diretta in Serie A. Le posizioni in classifica sono ancora molto ravvicinate, con punti che separano le squadre leader. Palermo, Venezia, Monza e Frosinone occupano le prime posizioni e continuano a giocarsi le possibilità di salire di categoria senza passare dai playoff.

La Serie B si prepara per una delle volate finali più incerte degli ultimi anni: Venezia, Monza, Frosinone e Palermo si giocano la promozione in 7 punti, dai 68 dei lagunari ai 61 dei rosanero, nelle ultime sei giornate di regular season. Restano due scontri diretti da giocare ed entrambi vedono come protagonista (sempre in trasferta) il Palermo, che il 10 aprile sarà di scena a Frosinone e poi all’ultima giornata dovrà fare visita al Venezia, che è l’attuale capolista. Scontri diretti già esauriti per il Monza. Una curiosità per questo calendario delle ultime sei giornate: tre squadre avranno metà gare in casa e metà fuori, tranne il Frosinone che potrà giocare 4 sfide interne. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Quattro fenomeni per la promozione: ecco gli assi di Palermo, Venezia, Monza e Frosinone per la A

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