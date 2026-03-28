Quanto costa oggi l’energia elettrica?

Il costo dell’energia elettrica nel mercato libero viene determinato dal PUN, il Prezzo Unico Nazionale, che rappresenta il prezzo di riferimento all’ingrosso in Italia. Questo valore indica il prezzo base al quale vengono scambiate le quantità di energia tra produttori e fornitori nel mercato energetico nazionale. Il PUN varia nel tempo e influenza direttamente le tariffe praticate ai consumatori finali.

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia, ovvero il valore di riferimento per il mercato libero. Al 28 Marzo 2026, il PUN si attesta a 0,1145 €kWh (114,54 €MWh), segnando un calo rispetto ai picchi registrati nelle settimane precedenti, quando il prezzo aveva superato anche i 0,16 €kWh (165 €MWh). Nel mercato libero, il prezzo finale per il consumatore è composto dal PUN, a cui si aggiungono i costi di commercializzazione, trasporto, oneri di sistema e le imposte. Per questo motivo, il prezzo effettivo in bolletta risulta più elevato rispetto al solo valore del PUN. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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