Il bonus prima casa permette di usufruire di agevolazioni fiscali in determinate condizioni, ma ci sono limiti e regole precise sulla sua applicazione. In generale, può essere richiesto una sola volta, anche se ci sono eccezioni che consentono di riottenere il beneficio in specifici casi. La normativa stabilisce inoltre limiti di tempo e di requisiti per mantenere le agevolazioni fiscali legate all’acquisto.

Comprare casa è un passo importante e comporta, soprattutto nelle grandi città, un impegno economico che incide tanto sul portafoglio del proprietario. Poter contare sulle agevolazioni fiscali previste per l’acquisto della prima casa certamente rappresenta un “aiuto” importante che, nelle fasi iniziali, può fare la differenza. Ma cosa succede se, per esigenze varie è necessario cambiare casa avendone già acquistata una in precedenza o avendone ricevuta una in regalo dai genitori? Quest’ultima è una fattispecie che, negli scorsi mesi è stata oggetto di una pronuncia della Corte di Cassazione che ha definito un quadro fino ad ora incerto sulla questione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Quante volte si può usare il bonus prima casa? Limiti ed eccezioni

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