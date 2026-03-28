Quando torna l' ora legale e perchè nel 2026 arriva prima

Nel mese di marzo si verifica il passaggio dall’ora solare a quella legale, con la modifica oraria prevista nella notte tra il 28 e il 29 marzo 2026. Questo cambiamento avviene ogni anno in questa stessa finestra temporale, segnando l'inizio della stagione primaverile. La data di inizio dell’ora legale nel 2026 sarà anticipata rispetto ad altre annualità.

Marzo è il mese dei cambiamenti: torna la primavera e qualche giorno dopo anche l'ora legale.Tra poche settimane sarà infatti tempo di dire addio all’ora solare e preparare gli orologi per il cambio dell'ora, fissato nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo 2026. Bisognerà spostare le lancette avanti di un’ora: le 2 diventeranno le 3. Negli anni più recenti il calendario si è mosso come una fisarmonica: nel 2026 l’ora legale scatterà un giorno prima rispetto al 2025 e nei tre anni successivi continuerà ad anticiparsi, fino ad arrivare al 25 marzo nel 2029. Dal 2030, invece, il ciclo ripartirà e tornerà al 31 marzo. Un andamento curioso, ma tutt’altro che nuovo: fa parte della lunga storia dell’ora legale in Italia, segnata da sperimentazioni, stop e cambiamenti profondi nel corso dei decenni. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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