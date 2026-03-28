Qualcosa di prestato ma che prestito! L' attrice stupisce Roma con un look d' archivio gentilmente offerto da un' altra superstar del cinema

L'attrice di 29 anni è arrivata a Roma per presentare il suo nuovo film intitolato The Drama. Durante l’evento, ha indossato un abito nero, diverso dal previsto abito da sposa in stile nuziale, attirando l’attenzione dei presenti. Il look è stato scelto come prestito da un’altra celebre attrice del cinema e ha suscitato commenti tra il pubblico e i media presenti alla première.

R oma si è inchinata a Zendaya. L’attrice, 29 anni, arrivata nella Capitale per la première del suo nuovo film The Drama, ha stupito tutti non con un classico abito da sposa (visto il tema nuziale della pellicola), ma con un look nero statuario. E il segreto dietro questa scelta sta tutto nel concetto di «qualcosa di prestato». Zendaya ha infatti indossato un abito d’archivio firmato Giorgio Armani Privé, prestato nientemeno che da Cate Blanchett. Un passaggio di testimone tra icone di stile che ha infiammato il red carpet romano. Lo stile di Zendaya. guarda le foto Zendaya a Roma, il prestito prezioso di Cate Blanchett. Quello di Zendaya a Roma non è un abito qualunque, ma un look d’archivio “prestato” da un’altra diva. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - «Qualcosa di prestato»... ma che prestito! L'attrice stupisce Roma con un look d'archivio gentilmente offerto da un'altra superstar del cinema Articoli correlati Zendaya segue la vecchia cara formula: «qualcosa di vecchio, qualcosa di nuovo, qualcosa di prestato, qualcosa di blu»…Insomma, risulta evidente che l'abito bianco abbia un certo peso nella narrazione di questo nuovo capitolo cinematografico, tanto che la star di... Leggi anche: Non un remake, ma un dietro le quinte che racconta l'icona del cinema. L’attrice di Emily in Paris interpreterà Audrey Hepburn durante le riprese del cult del 1961 Contenuti utili per approfondire Qualcosa di prestato ma che prestito... Temi più discussi: Zendaya segue la vecchia cara formula: qualcosa di vecchio, qualcosa di nuovo, qualcosa di prestato, qualcosa di blu…; Zendaya a Roma per The Drama, l'abito (Armani Privé) prestato da Cate Blanchett; The Drama, Robert Pattinson e Zendaya in abito da sposa alla première a Los Angeles. FOTO; Il suono del Brasile. Zendaya segue la vecchia cara formula: «qualcosa di vecchio, qualcosa di nuovo, qualcosa di prestato, qualcosa di blu»…L'attrice, impegnata nel tour promozionale di The Drama, ha spiegato l'ispirazione del suo candido look, un white dress già indossato agli Oscar del 2015. È «il nostro qualcosa di vecchio» ha scritto ... vanityfair.it Zendaya sul red carpet con lo stesso abito degli Oscar 2015: Volevo qualcosa di vecchioLa bellezza di Zendaya ha lasciato più volte senza fiato fan e media, ma il look sfoggiato durante la premiere di The Drama, suo nuovo film nei cinema italiani dal à1 aprile, oltre a essere da urlo, ... msn.com CreativeMamy. . Prende un libro da macero e lo trasforma in qualcosa di geniale #diy #fblifestyle #homemade - facebook.com facebook C’è qualcosa di profondamente infantile, e dunque pericoloso, nell’idea che le relazioni internazionali funzionino come le comitive delle scuole medie: stare vicino al più forte per sentirsi più forti. Donald Trump, nel suo modo sbrigativo e brutale, ha semplicem x.com