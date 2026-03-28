Puglia | 345 milioni persi per cure fuori regione

In Puglia, sono stati persi 345 milioni di euro a causa di cure fuori regione. Il presidente della regione ha annunciato l’intenzione di intervenire per bloccare questa perdita di risorse sanitarie. La situazione riguarda la gestione dei fondi destinati alla sanità e la necessità di arginare i costi sostenuti per trattamenti effettuati al di fuori della regione.

La gestione delle risorse sanitarie in Puglia sta vivendo una svolta decisiva, con il presidente Antonio Decaro che ha messo nero su bianco l’urgenza di fermare un’emorragia finanziaria. I dati emersi indicano uno spreco di 345 milioni di euro destinati alla mobilità passiva, ovvero lo spostamento forzato dei cittadini fuori regione per cure che potrebbero essere erogate a casa. Il governatore ha sottolineato come questa pratica stia svuotando il bilancio regionale senza garantire benefici reali alla collettività. Il cuore del problema risiede nella natura degli interventi: non si tratta quasi mai di emergenze salvavita complesse, ma di procedure standardizzate come quelle ortopediche. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Puglia: 345 milioni persi per cure fuori regione Articoli correlati Decaro contro la mobilità passiva della sanità: "Troppi 345 milioni per curarsi in cliniche fuori dalla Puglia"Il governatore: "Il 60% di questa somma va ad ospedali privati di Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Campania e Lazio. Leggi anche: Sanità, cure fuori regione: Puglia terza in Italia per "mobilità passiva" Altri aggiornamenti su Puglia 345 milioni persi per cure fuori... DECARO MOBILITA' PASSIVA Decaro: Mobilità passiva in Puglia costa 345 milioni, serve inversione di rotta345 milioni di euro spesi ogni anno per i ricoveri di cittadini pugliesi fuori regione, di cui 246 milioni destinati a 53mila ricoveri ... statoquotidiano.it Ingiusto che Puglia paghi per interventi che possono farsi qui: Decaro mette un freno alla spesaIl governatore pugliese denuncia: Oltre 50mila ricoveri fuori regione e la maggior parte di questi in cliniche private per interventi comuni. E la giunta ... bari.repubblica.it