Pronostico Germania-Ghana | gol emozioni ed errori sul tavolo

Il 30 marzo alle 20 si svolge un'amichevole tra la nazionale tedesca e quella ghanese. La partita si presenta come un incontro tra due squadre con obiettivi diversi, con i tifosi che attendono di vedere come si comporteranno le formazioni sul campo. Le previsioni indicano che potrebbero esserci occasioni di gol, anche considerando possibili errori da parte delle difese.

Germania-Ghana, i pronostici della gara: tutto ciò che c’è da sapere sull’amichevole in programma il 30 marzo alle 20.45 Già qualificata ai prossimi Mondiali, la Germania è attesa il 30 marzo da un confronto amichevole con il Ghana utile ad oliare alcuni meccanismi soprattutto dalla cintola in giù. Reduci da cinque vittorie consecutive, gli uomini di Nagelsmann si presentano con i favori del pronostico dalla loro parte anche al match con la compagine africana. Germania-Ghana è un’amichevole internazionale che si disputerà lunedì alle 20.45 alla MHPArena. La gara – come da prassi in questo tipo di circostanze – sarà trasmessa in diretta su Canale Sky Sport Uno e sarà visibile anche su Sky Go. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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