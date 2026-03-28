Pronostico Colombia-Francia | altra gioia nonostante le rotazioni

Domenica alle 21:00 si affrontano in un’amichevole internazionale le nazionali di Colombia e Francia. La partita, che si disputa in un contesto di rotazioni di formazione, sarà trasmessa in diretta tv e streaming. Sono disponibili notizie, statistiche e le probabili formazioni di entrambe le squadre.

Colombia-Francia è un’amichevole e si gioca domenica alle 21:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming. La Francia si trova negli Stati Uniti, dove giovedì scorso ha già disputato un’amichevole di lusso contro il Brasile. A Foxborough, nel Massachusetts, la selezione transalpina ha dimostrato, nel complesso, di avere qualcosa in più rispetto alla Seleçao di Carlo Ancelotti, ancora un cantiere aperto. Les Bleus hanno brillato in entrambe le fasi, riuscendo comunque a trovare il gol del raddoppio a metà ripresa con Ekitiké – ad aprire le danze invece era stato Mbappé, ormai vicinissimo al record di di gol con la nazionale detenuto da Giroud – nonostante qualche minuto prima la truppa di Didier Deschamps fosse rimasta in dieci per via dell’espulsione del difensore del Bayern Monaco Upamecano. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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Colombia-Francia (Amichevole, 29-03-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici ift.tt/m9YcMPx #scommesse #pronostici x.com