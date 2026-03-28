Pronostici Serie C | la multipla di domenica 29 marzo Girone C

Domenica 29 marzo si disputano diverse partite del Girone C di Serie C, tra cui alcuni incontri ritenuti particolarmente rilevanti. La giornata include sfide che interessano le squadre in lotta per posizioni di classifica e promozioni, con partite in programma in vari stadi del girone. Sono attese anche alcune sfide tra le più attese della stagione, che potrebbero influenzare la classifica finale.

Pronostici Serie C: in programma anche delle partite molto importanti del girone C nella giornata di domenica. Ecco le nostre scelte In un girone nel quale il Benevento ha fatto praticamente quello che ha voluto dall’inizio della stagione e si appresta a vincere il campionato, le altre squadre devono ancora raggiungere quasi tutti i propri obiettivi. Il girone C di Serie C – le partite almeno che sono in programma nella giornata di domenica – può ancora dire tanto. Sì, ci sono i posti in ballo sia per quanto riguarda i playoff sia per quanto riguarda i playout. Insomma, ci si gioca tanto quando mancano cinque giornate al termine della stagione regolare. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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