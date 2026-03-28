Il 29 marzo si gioca la ventinovesima giornata della Segunda División, con la capolista Racing Santander impegnata in trasferta contro il Real Saragozza, una squadra in zona retrocessione. Nel frattempo, si sfidano in zona playoff l’Eibar e Las Palmas, due squadre che cercano punti importanti per avvicinarsi alla zona di promozione. La giornata vede anche il mantenimento del fortino basco, che resiste nelle ultime partite.

Segunda Division, mentre la capolista Racing Santander fa visita ad un Real Saragozza a rischio retrocessione va in scena un duello avvicente in zona playoff tra Eibar e Las Palmas. Lotta serratissima nella serie cadetta spagnola, sia per la promozione diretta – salgono in Liga le prime due – sia per uno slot playoff. Il match clou di domenica 29 marzo, dunque, è sicuramente quello che andrà in scena ad Eibar tra gli Armeros padroni di casa ed il Las Palmas, rispettivamente ottavo e quinto in classifica. (Instagram) – Ilveggente.it Davanti troviamo il club delle Canarie, che se la Segunda Division terminasse oggi sarebbe sicuro di giocare la postseason. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostici Segunda Division 29 marzo: il fortino basco resiste

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