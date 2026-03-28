Prof accoltellata a Trescore Balneario psicoterapeuti al fianco di alunni e personale scolastico

Un insegnante è stata accoltellata in una scuola di Trescore Balneario. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i soccorsi. Un team di psicoterapeuti specializzati in EMDR lavora con studenti e personale scolastico nelle ore successive all’accaduto. La scuola ha attivato misure di supporto psicologico e le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le dinamiche dell’incidente.

Milano, 28 marzo 2026 – Un team di psicoterapeuti EMDR è attualmente impegnato sul campo per sostenere la comunità scolastica (personale scolastico e alunni) e le famiglie colpite a seguito del grave fato avvenuto lo scorso 25 marzo all’ Istituto Comprensivo “Leonardo Da Vinci” di Trescore Balneario, dove una professoressa è stata accoltellata da un suo studente di 13 anni nel corridoio del primo piano della scuola media. Mentre le condizioni di Chiara Mocchi sono in continuo miglioramento, una task force, composta dall’equipe di psicoterapeuti interni alla scuola e dell’ Associazione EMDR Italia è stata attivata fin dalle primissime ore dopo i fatti per offrire in tempi rapidi un supporto psicologico specialistico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Prof accoltellata a Trescore Balneario, psicoterapeuti al fianco di alunni e personale scolastico Articoli correlati Prof accoltellata a Trescore Balneario: spunta il video dell’aggressioneUn episodio di violenza senza precedenti scuote la comunità di Trescore Balneario (Bergamo). Prof accoltellata a Trescore Balneario, la Procura dei minori di Brescia apre due fascicoliSono in continuo miglioramento le condizioni di Chiara Mocchi, la professoressa di francese che mercoledì mattina è stata accoltellata da un suo... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Trescore Balneario Temi più discussi: Se cercassero le armi, le troverebbero: gli studenti dopo la prof accoltellata; Bergamo, 13enne accoltella prof a scuola. Ha ripreso aggressione; L’accoltellamento di Trescore: la diretta e il messaggio del tredicenne sui social. Migliorano le condizioni della prof aggredita; Studente di 13 anni accoltella la prof a scuola: indossava una maglia con la scritta Vendetta. Studente tredicenne accoltella una prof a scuola, in casa sequestrato materiale forse esplosivoSono in corso approfondimenti su del materiale pericoloso e potenzialmente esplosivo sequestrato in casa del 13enne, che questa mattina ha accoltellato una professoressa nella scuola media ‘Leonardo d ... ilmessaggero.it Prof accoltellata a Trescore, il 13enne con un manifesto annunciava tutto su TelegramIl 13enne di Trescore aveva annunciato su Telegram l’aggressione alla prof, descrivendo motivazioni, accuse e intenzioni in un manifesto. blitzquotidiano.it Migliorano le condizioni di Chiara Mocchi, la professoressa di francese di 57 anni accoltellata mercoledì mattina da un suo studente di soli 13 anni nei corridoi della scuola media "Leonardo da Vinci" di Trescore Balneario. - facebook.com facebook Emergono nuovi dettagli sull'aggressione alla docente di Trescore Balneario, accoltellata da uno studente nella giornata del 25 marzo. Poco prima che si verificasse la tragedia, il tredicenne avrebbe infatti pubblicato su Telegram una lunga lettera. tuttoscuola. x.com