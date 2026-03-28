La stagione primaverile si presenta ancora caratterizzata da freddo, pioggia e neve, con temperature inferiori alla media stagionale. Le previsioni indicano un fine settimana instabile, con giornate segnate da piogge frequenti e sole che si fa fatica a farsi notare. Le condizioni meteo continuano a mantenere un clima tipicamente invernale, rallentando l’arrivo della primavera.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Weekend instabile e temperature sotto la media. Il clima primaverile tarda ad arrivare e le temperature restano inferiori alla media stagionale, accompagnate da piogge e momenti di sole solo apparente. Secondo gli esperti, il maltempo persisterà almeno per buona parte della prossima settimana, con una perturbazione proveniente dalla Scandinavia che riporterà condizioni quasi invernali sull’Italia. Il meteorologo Lorenzo Tedici, responsabile media de iLMeteo.it, spiega che il weekend si aprirà con residua instabilità tra Medio Adriatico e Sud, con neve che potrà cadere anche a quote collinari. Venti tesi e possibili... 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Primavera in stallo: freddo, pioggia e neve in arrivo

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