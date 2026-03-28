Sinner si prepara a disputare un'altra finale a Miami prima di trasferirsi in Europa. La partita è prevista prima del trasferimento, che avverrà successivamente. Tutti i prodotti presenti su GQ Italia sono scelti dai redattori della rivista, e l'acquisto tramite i link affiliati può generare una commissione per Condé Nast.

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© Gqitalia.it - Prima di trasferirci tutti in Europa Sinner deve affrontare un'altra finale a Miami

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