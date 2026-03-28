Prima avventura in un trail? Ti guidiamo con il racconto della nostra esperienza

Da gazzetta.it 28 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Abbiamo partecipato alla prima esperienza su un trail di 20 km durante il Chianti Ultra Trail by UTMB. Il percorso attraversa paesaggi collinari e vigneti, e si svolge lungo sentieri sterrati e strade asfaltate. La gara ha coinvolto atleti di diverse nazionalità, con partenza e arrivo in un centro dedicato agli eventi. Durante la corsa, sono stati rilevati i tempi e le posizioni di ciascun partecipante.

Appena si arriva a Radda in Chianti, si capisce che sta succedendo qualcosa di particolare. Alla vigilia del Chianti Ultra Trail by UTMB, nel il borgo toscano si respira corsa in ogni angolo e l'entusiasmo è travolgente: ecco, tutto bellissimo, adrenalinico, emozionante, coinvolgente, ma occhio a rispettare la tabella di marcia per le operazioni preliminari, gli spostamenti, la preparazione alla gara, i pasti. Il Village in cui si ritira il pacco gara brulica di atleti che condividono la stessa passione: per evitare le code inutili, è bene preparare il codice qr inviato dall'organizzazione per il ritiro del pettorale, il documento d'identità e rispettare l'orario indicato (si prenota in anticipo). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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