Prima avventura in un trail? Ti guidiamo con il racconto della nostra esperienza

Abbiamo partecipato alla prima esperienza su un trail di 20 km durante il Chianti Ultra Trail by UTMB. Il percorso attraversa paesaggi collinari e vigneti, e si svolge lungo sentieri sterrati e strade asfaltate. La gara ha coinvolto atleti di diverse nazionalità, con partenza e arrivo in un centro dedicato agli eventi. Durante la corsa, sono stati rilevati i tempi e le posizioni di ciascun partecipante.