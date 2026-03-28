Prima avventura in un trail? Ti guidiamo con il racconto della nostra esperienza
Abbiamo partecipato alla prima esperienza su un trail di 20 km durante il Chianti Ultra Trail by UTMB. Il percorso attraversa paesaggi collinari e vigneti, e si svolge lungo sentieri sterrati e strade asfaltate. La gara ha coinvolto atleti di diverse nazionalità, con partenza e arrivo in un centro dedicato agli eventi. Durante la corsa, sono stati rilevati i tempi e le posizioni di ciascun partecipante.
Appena si arriva a Radda in Chianti, si capisce che sta succedendo qualcosa di particolare. Alla vigilia del Chianti Ultra Trail by UTMB, nel il borgo toscano si respira corsa in ogni angolo e l'entusiasmo è travolgente: ecco, tutto bellissimo, adrenalinico, emozionante, coinvolgente, ma occhio a rispettare la tabella di marcia per le operazioni preliminari, gli spostamenti, la preparazione alla gara, i pasti. Il Village in cui si ritira il pacco gara brulica di atleti che condividono la stessa passione: per evitare le code inutili, è bene preparare il codice qr inviato dall'organizzazione per il ritiro del pettorale, il documento d'identità e rispettare l'orario indicato (si prenota in anticipo). 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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