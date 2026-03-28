Due giovani sono stati colpiti da un provvedimento di Daspo dopo aver cercato di consumare bevande senza saldare il conto in un pub del quartiere Umbertino a Bari. Al rifiuto dei gestori di farli entrare senza pagare, hanno reagito danneggiando l’interno del locale. La vicenda si è conclusa con l’applicazione del divieto di accesso ai locali pubblici per un certo periodo.

L'episodio si verificato nel quartiere Umbertino di Bari. Disposto il divieto di ingresso nel pub per due anni Avrebbero preteso di bere e consumare all'interno di un pub del quartiere Umbertino a Bari senza pagare e, dopo il rifiuto ricevuto dagli esercenti, hanno danneggiato la struttura. Due persone sono state bloccate e identificate dalle Volanti della Polizia, intervenute sul posto. Nei riguardi dei due è stato disposto il provvedimento di divieto di accesso al locale per due anni e di stazionamento nelle immediate vicinanze nelle ore notturne. I controlli sono avvenuti nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni riconducibili alla movida molesta e, più in generale, alle forme di violenza che si manifestano nei luoghi di aggregazione dei giovani. 🔗 Leggi su Baritoday.it

© Baritoday.it - Pretendono di bere senza pagare e devastano il locale: 'daspo' per due giovani

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