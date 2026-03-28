Nella serata del 27 marzo, intorno alle 23, nei pressi di un locale di via Casati ad Arcore, si è verificato un episodio di violenza. Un uomo di 49 anni è stato colpito alla testa con una bottiglia durante un alterco tra più persone. La vittima è stata trasportata in ospedale. La polizia sta indagando sui fatti.

Nuovo caso di violenza in Brianza. Stavolta ad Arcore. Nella serata di ieri, 27 marzo, intorno alle 23, nei pressi di un locale di via Casati, da un alterco verbale che avrebbe coinvolto più persone si sarebbe passati ai fatti con un 49enne che è stato colpito da una bottigliata alla testa. L’uomo, impaurito, è riuscito a scappare dagli aggressori e arrivare, sanguinante, in via San Francesco dove ha dato l’allarme. Complice il repentino arrivo dei carabinieri, gli aggressori si sarebbero dileguati mentre l’uomo è stato portato all’ospedale di Vimercate per le cure mediche del caso. MonzaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

© Monzatoday.it - Preso a bottigliate vicino alla stazione, 49enne in ospedale

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