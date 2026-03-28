Presentato Torre di Parole vincitore del bando nazionale Città che legge 2025

Venerdì 27 marzo 2026 si è tenuta al Museo dell'Olio la presentazione del progetto “Torre di Parole: lettura, poesia e comunità”, promosso dal Comune di Torre Santa Susanna. Il progetto ha ottenuto il riconoscimento come vincitore del bando nazionale “Città che legge 2025” promosso dal Centro per il Libro e la Lettura. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e operatori culturali.

TORRE SANTA SUSANNA - Si è svolta venerdì 27 marzo 2026, al Museo dell'Olio, la presentazione ufficiale del progetto “Torre di Parole: lettura, poesia e comunità”, promosso dal Comune di Torre Santa Susanna e vincitore del bando nazionale “Città che legge 2025” del Centro per il Libro e la. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Presentato "Torre di Parole", vincitore del bando nazionale "Città che legge 2025" Articoli correlati Bando nazionale da due milioni di euro per tutela del Made in Italy e internazionalizzazione Presentato ieriDi seguito il comunicato: Si è tenuta ieri, presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati, su iniziativa dell'On. Il nuovo Esame di maturità alla luce del decreto-legge n.127/2025, convertito in legge n.164/2025. Guida completa per DirigentiL’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, momento cruciale e da sempre carico di significati per la vita di ciascuno studente, si... Tutto quello che riguarda Presentato Torre di Parole vincitore... Discussioni sull' argomento The Miracle: brano dei Queen che celebra la pace come vero miracolo dell'umanità. Insegnare con le canzoni; Tre vittorie di fila per il Torre: le parole del difensore centrale Alessandro Rizzi in vista del rush finale; Referendum, Decaro vota a Bari. Negli ultimi mesi è diventata battaglia di parte politica; Al Vittoriale presentato Dolci le mie parole, con le più belle poesie di d’Annunzio. GRAZIE A @ristorantelaroccia Le parole di Massimo Panettone per la Notte Nazionale del Liceo Classico #nottedeilicei #torredelgreco - facebook.com facebook