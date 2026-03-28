Preghiera della sera 28 Marzo 2026 | aiutami ad essere strumento di pace e riconciliazione

Nella preghiera della sera del 28 marzo 2026, viene rivolta a Maria un’invocazione per affidare il riposo e chiedere aiuto nel mantenere la fede. La richiesta si concentra sulla capacità di riconoscere, anche nei momenti difficili, i segnali di speranza e di pace. La preghiera invita a considerare la notte come un momento di riflessione e di fiducia.

Affidiamo il nostro riposo a Maria con la preghiera della sera: un’invocazione per restare saldi nella fede e imparare a scorgere anche nei momenti bui, i segni luminosi della speranza. Santa Maria, Vergine della notte, noi t’imploriamo di starci vicino quando incombe il dolore, irrompe la prova, sibila il vento della disperazione, il freddo delle delusioni o l’ala severa della morte (Don Tonino Bello). Solo pochi minuti, tanti ne bastano, per ringraziare Dio di tutto quanto è avvenuto nella nostra giornata. Questa sera dedichiamo questo pensiero a Sua Lode. Rivolgiamoci alla clemenza del Padre non solo per ottenere il suo misericordioso perdono ma anche per chiedere la Sua potente protezione da ogni male. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Preghiera della sera, 28 Marzo 2026: aiutami ad essere strumento di pace e riconciliazione Articoli correlati Preghiera della sera 28 Gennaio 2026: “Aiutami ad essere fedele”Concludiamo questo mercoledì con un respiro di fede: “Aiutami ad essere fedele” è la preghiera per affidare a Dio ogni stanchezza e riposare nel Suo... Leggi anche: Preghiera della sera, 9 Marzo 2026: “Aiutami a crescere in Te” Tutti gli aggiornamenti su Preghiera della Temi più discussi: Terra Santa: il 28 marzo Rosario per la pace. Padre Patton (Custodia), preghiera e digiuno, vie universali per la pace; Triduo Pasquale 2026; L'Ora della Madre: sabato 28 marzo a Poggi del Sasso, un pomeriggio di preghiera per la Settimana Santa; Tornano i momenti di preghiera al Cristo Redentore. Preghiera della sera, 27 Marzo 2026: per chiedere al Signore di trasformare il dolore in gioiaCerca la pace con la preghiera della sera: per chiedere la grazia di accogliere le fatiche e le sofferenze e affidare tutto al Signore. lalucedimaria.it L'Ora della Madre: sabato 28 marzo a Poggi del Sasso, un pomeriggio di preghiera per la Settimana SantaSabato 28 marzo, ore 17.00, Chiesa dello Spirito Santo a Poggi del Sasso: 'L'Ora della Madre', preghiera per aprire la Settimana Santa con il vescovo emerito Rodolfo Cetoloni. maremmanews.it Radio Maria. . LIVECasa Madre Congregazione Suore della Divina Volontà - Bassano del Grappa (Vicenza) In unione di preghiera inserisci qui la tua intenzione - facebook.com facebook