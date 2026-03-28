Popoli e tifosi viaggio nelle curve d’Europa

Il tifo calcistico in Europa continua a essere un fenomeno diffuso, con diverse modalità di espressione tra le varie nazioni. Recentemente si è tenuta una conferenza dedicata alle curve e alle tifoserie, durante la quale sono stati analizzati aspetti legati alle manifestazioni di sostegno e alle iniziative dei gruppi organizzati. Sono stati mostrati dati e immagini relativi a diverse partite e ai comportamenti dei supporter.

Roma, 28 mar – Torniamo ad occuparci di tifo calcistico, prendendo spunto dalla presentazione del bel libro Viaggio nelle curve d’Europa – Il tifo come linguaggio dei popoli, a cura di Rivista Contrasti ( Eclettica Edizioni ), recentemente tenutasi all’Algiz Bar di Verona con il direttore della rivista Andrea Antonioli. Un sempliciotto perditempo e illetterato?. Agli occhi di un profano (a causa anche del messaggio spesso veicolato dai media), i tifosi di calcio sono una massa indistinta. In pratica oltre un miliardo di persone nel mondo si comporterebbero tutte nel medesimo modo di fronte allo spettacolo sportivo. Inutile dire che tutto questo viene visto con un certo tono paternalistico e di supponenza. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Popoli e tifosi, viaggio nelle curve d’Europa Articoli correlati Da Berlino di Ernia a Noemi e Bresh: il pop non sta diventando immortale nelle classifiche, ma nelle curveLa musica pop oggi trova nuova vita negli stadi: “Berlino” di Ernia diventa coro calcistico, mostrando come il tifo rilanci i successi musicali. La ricetta polacca per un’Europa dei popoliKarol Nawrocki, pur favorevole all’integrazione europea, vuole riportare al centro i governi nazionali.