Durante la partita tra Galles e Bosnia, è stato diffuso un video in cui un calciatore reagisce in modo istintivo mentre si trovava tra amici, osservando i rigori. Il giocatore ha commentato che si trattava di una reazione spontanea e ha aggiunto di rispettare tutti i club e le nazionali. La discussione riguarda il fatto che alcuni hanno ritenuto poco rispettoso essere ripresi mentre c’erano famiglie e bambini presenti.

“Ci tengo a dire che rispetto qualsiasi club e soprattutto qualsiasi nazionale. È stata una reazione istintiva, eravamo tra amici e stavamo vedendo dei rigori. Ma penso sia stato poco rispettoso”. Ha esordito così Federico Dimarco in conferenza stampa a tre giorni da Bosnia – Italia, con una premessa prima delle domande dei giornalisti. L’episodio in questione è il video che in poche ore ha fatto il giro del mondo: l’Italia vince contro l’Irlanda del Nord, i giocatori azzurri seguono dal telefono i rigori di Galles – Bosnia e al rigore decisivo della Bosnia esultano (in video si notano Dimarco, Vicario e Pio Esposito ). I più entusiasti erano proprio Dimarco e Vicario, che avevano addirittura stretto il pugno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Poco rispettoso esser ripresi, c’erano famiglie e bambini”: Dimarco sul video durante Galles-Bosnia

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